Aksaray’da gece yarısı şok uygulama: Araçlar didik didik arandı

Aksaray’da polis ekiplerinin düzenlediği şok uygulamada araç ve şüpheli şahısların üzeri didik didik arandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için birçok faaliyet yürüten Aksaray emniyeti, gece yarısı şehir genelinde şok uygulama yaptı. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak didik didik arandı.

Kusuru olan araçlara cezai işlem uygulandı

Sürücü ve yolcu konumundaki şahısların da arandığı uygulamalarda şahıslar Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada trafik kusuru olan araçlara cezai işlem uygulanırken, araçlarda ele geçirilen bıçak ve sopa gibi birçok suç oluşturabilecek malzemeye el konuldu. Uygulamalar şehir genelinde aralıksız olarak sürdürülüyor.

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