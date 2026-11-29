Tartışmanın ardından otomobile bindiler
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı.
Evine gelen Necati Doğanay'ın evli ve 3 çocuğu olduğunu öğrenen 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal ile Doğanay arasında tartışma çıktı.
Doğanay, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla Yeşildal'a ateş etti. Başından vurulan Yeşildal, hayatını kaybetti.
Cesetle birlikte teslim oldu
Yeşildal'ın cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giden Doğanay, teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necati Doğanay ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.