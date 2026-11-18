Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Aksaray'da belediye tarafından yapılan imar değişikliğinin ardından 2 katlı evinin bir kısmından yol geçen gurbetçi, geçici çözüm üretti. Ev sahibi, alt katın duvarlarını kırıp tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı.

DHA Aksaray'da imar değişikliği sonrası yolun evin alt katından geçtiği Büyük Bölcek Mahallesi'nde, okula giden anne ve kızı tünel olarak kullanılan geçitten yürüyor.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 2 katlı evin bir bölümünden, belediyenin imar değişikliği yapmasının ardından yol geçti. Yurt dışında yaşayan, tatil için memleketine geldiğinde evi kullanan ev sahibi, alt katın duvarlarını kırarak tünel oluşturdu ve yolun kullanılmasını sağladı.

Mahalleli de evin altından tünel gibi geçerek yolu kullanmaya başladı.

DHA Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde evin alt katının duvarları kırılarak oluşturulan tünelden okul yoluna çıkan Nur Soylu ve kızı

"Ev ilerleyen dönemde komple yıkılacak"

Büyük Bölcek Mahallesi muhtarı Songül Demir, "Burası yaklaşık 3 ay önce bu hale geldi. Buradan yol geçiyor. Yurt dışında yaşayan ev sahibi de geçici çözüm buldu. Ev ilerleyen dönemde komple yıkılacak" dedi.

Reklam Reklam

DHA Aksaray'da imar değişikliği sonrası yolun geçtiği 2 katlı evin alt katı, duvarları kırılarak tünele dönüştürüldü; mahalleli yolu bu tünelden kullanıyor.

Okul yolu kısaldı

Kızıyla birlikte yolu kullanan Nur Soylu ise, "6 yaşındaki kızımı okula götürürken, diğer sokaklardan geçmek zorunda kaldığımız için yol uzuyordu ve çok mağdur oluyorduk. Bu yıl burası açıldığı için biz de çok rahatladık" diye konuştu.

DHA Aksaray'da evinin alt katından yol geçen gurbetçinin açtığı tünelden kızıyla birlikte okula giden Nur Soylu

Soylu, artık okula daha kısa zamanda gittiklerini belirterek, "Çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DHA Aksaray'da imar değişikliği sonrası yolun geçtiği 2 katlı evin alt katında duvarları kırılarak oluşturulan tünelden geçen mahalleli, Büyük Bölcek Mahallesi

Evin altından tünel olarak kızıyla birlikte geçtiklerini, bunun kendileri için eğlenceli ve güzel olduğunu söyleyen Soylu, ilk görünce garipsediklerini, daha sonra düşününce hoşlarına gittiğini anlattı.

Reklam Reklam

DHA Aksaray'da imar değişikliği sonrası 2 katlı evin alt katının duvarları kırılarak oluşturulan tünel, Büyük Bölcek Mahallesi'nde mahalleli tarafından yol olarak kullanılıyor

Soylu, Aksaray'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını, ilk görenlerin şaşırdığını, daha sonra herkesin hoşuna gittiğini söyledi.

DHA Aksaray'da imar değişikliği sonrası yolun geçtiği 2 katlı evin alt katında duvarları kırılarak oluşturulan tünelden geçen mahalleli, okula giden çocuklar ve Nur Soylu

DHA Aksaray'da imar değişikliği sonrası yolun geçtiği 2 katlı evin alt katında kırılarak oluşturulan tünel, mahalleliye geçiş sağlıyor

DHA Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde gurbetçinin evinin alt katında açılan tünelden, okul yolunu kısaltmak için geçen öğrenciler ve yetişkinler.

Gündem

Samsun'da evinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Gündem

Ordu’da sonbahar renkleri: Karadeniz’in mavisiyle Boztepe’de buluştu

Gündem

Haluk Levent dosyasında şoke eden gelişme: Helikopter ve Kıbrıs ayrıntısı dikkat çekti