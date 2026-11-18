Aksaray'da belediye tarafından yapılan imar değişikliğinin ardından 2 katlı evinin bir kısmından yol geçen gurbetçi, geçici çözüm üretti. Ev sahibi, alt katın duvarlarını kırıp tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı.
Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 2 katlı evin bir bölümünden, belediyenin imar değişikliği yapmasının ardından yol geçti. Yurt dışında yaşayan, tatil için memleketine geldiğinde evi kullanan ev sahibi, alt katın duvarlarını kırarak tünel oluşturdu ve yolun kullanılmasını sağladı.
Mahalleli de evin altından tünel gibi geçerek yolu kullanmaya başladı.
"Ev ilerleyen dönemde komple yıkılacak"
Büyük Bölcek Mahallesi muhtarı Songül Demir, "Burası yaklaşık 3 ay önce bu hale geldi. Buradan yol geçiyor. Yurt dışında yaşayan ev sahibi de geçici çözüm buldu. Ev ilerleyen dönemde komple yıkılacak" dedi.
Okul yolu kısaldı
Kızıyla birlikte yolu kullanan Nur Soylu ise, "6 yaşındaki kızımı okula götürürken, diğer sokaklardan geçmek zorunda kaldığımız için yol uzuyordu ve çok mağdur oluyorduk. Bu yıl burası açıldığı için biz de çok rahatladık" diye konuştu.
Soylu, artık okula daha kısa zamanda gittiklerini belirterek, "Çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Evin altından tünel olarak kızıyla birlikte geçtiklerini, bunun kendileri için eğlenceli ve güzel olduğunu söyleyen Soylu, ilk görünce garipsediklerini, daha sonra düşününce hoşlarına gittiğini anlattı.
Soylu, Aksaray'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını, ilk görenlerin şaşırdığını, daha sonra herkesin hoşuna gittiğini söyledi.
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