Samsun'un Atakum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştiren O.A. gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde harekete geçti.
Evde 597 kubar esrar ele geçirildi
Ekipler, O.A.'nın evinde iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 9 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme sistemi ve 597 kubar esrar maddesi ele geçirdi.
O.A., olayla ilgili gözaltına alındı.
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