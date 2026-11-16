İstanbul'da 5 olayın bağlantısı ortaya çıkarıldı: 19 adrese eş zamanlı baskın

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen cinayet, kurşunlama, araç hırsızlığı ve mala zarar verme olaylarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, ilk bakışta birbirinden bağımsız görünen 5 ayrı olayın bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.

BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE EYÜPSULTAN'DAKİ OLAYLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Polisin incelemelerine göre 3 Kasım'da Beyoğlu'nda çalıntı bir araç terk edilmiş hâlde bulundu. Ardından 6 Kasım'da Beşiktaş'ta bir kişinin eski ikametine, 8 Kasım'da ise Eyüpsultan'da bir başka kişinin evine silahlı saldırı düzenlendi. 11 Kasım'da Beşiktaş'taki bir eğlence mekânının kurşunlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan olayları araştıran ekipler, saldırıların örgütlü şekilde gerçekleştirildiğini belirledi.

Reklam Reklam

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kimliklerinin ve adreslerinin belirlenmesinin ardından 12 Kasım'da operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul genelinde belirlenen 19 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BEYOĞLU'NDA BİR EVDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili incelemelerini derinleştiren polis ekipleri, soruşturma kapsamında yeni bir bulguya ulaştı. 12 Kasım'da Beyoğlu'ndaki bir ikamette yapılan incelemede O.K. (30) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 7'si hakkında adli kontrol kararı verilirken 9'u serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.