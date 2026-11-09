Osmaniye merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ederek para transferlerine aracılık ettikleri ve toplam 1,7 milyar TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Osmaniye merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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