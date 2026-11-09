Beştepe'de kritik Kabine toplanıyor: Masada emekli zammı var

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda iç ekonomi, adli süreçler ve uluslararası diplomasi başlıklarında önemli kararların alınması bekleniyor.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna millete sesleniş konuşması yapması öngörülüyor.
EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM KANUN TEKLİFİ MASADA
Toplantının en sıcak ekonomik başlığını emeklilere yönelik refah payı ve seyyanen zam düzenlemesi oluşturuyor.
Bütçe maratonunun hemen ardından TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifinin detayları ve bütçe dengeleri Kabine'de detaylıca değerlendirilecek.
FON SORUŞTURMASI VE YATIRIMCILARA ARA ÖDEME DETAYLARI
Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması da Beştepe'nin gündeminde. Soruşturmanın adli boyutunun yanı sıra tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yatırımcılara yapılacak ara ödemelere ilişkin takvim ve şartlar Kabine toplantısında netleştirilecek.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ABD-İRAN GERİLİMİ VE KARABAĞ
İç güvenlikte örgütün silah bırakma takvimi ve Terörsüz Türkiye süreci güvenlik raporlarıyla incelenecek. Dış politikada ise Erdoğan’ın Trump ile yaptığı görüşme çerçevesinde ABD-İran gerilimi, 8 Kasım Zafer Günü Azerbaycan ziyaretinin yansımaları ve COP31 Antalya Zirvesi hazırlıkları görüşülecek.
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