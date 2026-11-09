Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz

Şuşa’nın 28 yıl boyunca işgal altında kalmasına rağmen milli ruhunu kaybetmediğini belirten Aliyev, kentin kurtarılmasının hem sembolik açıdan hem de İkinci Karabağ Savaşı bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİL TÜRKİYE ONUN YANINDADIR

Savaşın ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayan Aliyev, Erdoğan’ın o dönemde yaptığı açıklamaların Azerbaycan halkı tarafından unutulmadığını belirtti. Türkiye’nin siyasi ve manevi desteğinin Azerbaycan’ın moralini yükselttiğini ifade eden Aliyev, “Azerbaycan halkı bunu çok iyi biliyor ve bunun için şahsınıza ve kardeş Türk halkına minnettar” dedi.

TARİHİMİZ VE DEĞERLERİMİZ BİRLEŞTİRİYOR

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşliğin ortak tarih, etnik köken, dil, edebiyat ve manevi değerler üzerine kurulduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu sağlam temel üzerinde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini zedelemeye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurgulayan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu sarsmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine ya da şahsi çıkarları uğruna birliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.”

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