Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: 'Kederinizi kederimiz sevincinizi sevincimiz bileceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının sonunda Karabağ Zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti. Zaferi canları ve kanlarıyla tarihe nakşeden şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilere şükranlarını sundu.
Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bahtiyar Vahapzade'nin dizeleriyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliği Konuşmasının sonunda merhum şair Bahtiyar Vahapzade'nin sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bir derbimiz bizim her hâlimiz. Sevincimiz, melalimiz. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan, Türkiye.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin bayraklarının göklerde daima yan yana dalgalanması temennisinde bulunarak, “Rabb'im ay yıldızlı albayrağımızla şanlı Azerbaycan bayrağının göklerde ilelebet yan yana dalgalanmasını nasip eylesin” dedi.
Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Kasım Azerbaycan Devlet Bayrak Günü'nü de kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sıcak ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, kardeş Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.
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