Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: 'Kederinizi kederimiz sevincinizi sevincimiz bileceğiz'

08/11/2026, Pazar15:57
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
27

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz08 Kasım 2026 15:13 PazarSON DAKİKA
Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler08 Kasım 2026 14:40 PazarSON DAKİKA
Kulislerden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı08 Kasım 2026 14:00 PazarSON DAKİKA
Palamuda veda zamanı: Gözler ona çevrildi08 Kasım 2026 13:36 PazarSON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı08 Kasım 2026 12:38 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
15:41, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:44, 08/11/2026, Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: 'Kederinizi kederimiz sevincinizi sevincimiz bileceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Azerbaycan halkının zaferini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını vurguladı. Erdoğan, konuşmasının sonunda Bahtiyar Vahapzade'nin dizelerine yer vererek iki ülke bayraklarının ilelebet yan yana dalgalanması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının sonunda Karabağ Zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti. Zaferi canları ve kanlarıyla tarihe nakşeden şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilere şükranlarını sundu.


Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli mesajlar: Beraberliğimiz her zaman daim olacak

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bahtiyar Vahapzade'nin dizeleriyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliği Konuşmasının sonunda merhum şair Bahtiyar Vahapzade'nin sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bir derbimiz bizim her hâlimiz. Sevincimiz, melalimiz. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan, Türkiye.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin bayraklarının göklerde daima yan yana dalgalanması temennisinde bulunarak, “Rabb'im ay yıldızlı albayrağımızla şanlı Azerbaycan bayrağının göklerde ilelebet yan yana dalgalanmasını nasip eylesin” dedi.

Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Kasım Azerbaycan Devlet Bayrak Günü'nü de kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sıcak ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, kardeş Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.

Başlıklar :azerbaycantürkiyerecep tayyip erdoğani̇lham aliyevkarabağ zaferibahtiyar vahapzadekardeşlik
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet