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22:10, 07/11/2026, Cumartesi

Bakan Kurum: 'Asrın İnşası’ndaki tecrübemizi tüm dünyaya aktaracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi ve deprem bölgesindeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Bakan Kurum, 2 yılda 455 bin konutun teslim edildiğini ve bu 'Asrın İnşası' tecrübesini COP31'de tüm dünyaya aktaracaklarını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarına ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen devasa imar çalışmaları hakkında konuşan Kurum, tarihi rakamlar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen ihya ve inşa sürecinin dünyada bir benzerinin bulunmadığına dikkat çeken Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyaya örnek olacak eşi benzeri olmayan bir çalışmayı yaptık" ifadelerini kullandı. Afet yönetiminde ve kentsel dönüşümdeki hızın uluslararası alanda da takdir topladığını belirten Bakan Kurum, 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Antalya'da düzenlenecek dev COP31 İklim Zirvesi'ne değinen Bakan Kurum, Türkiye'nin afet yönetimi ve iklim dirençli şehirler oluşturma konusundaki deneyimlerini küresel kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Kurum, "Asrın İnşası’ndaki tecrübemizi tüm dünyaya aktaracağız" diyerek, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kentsel altyapı konusundaki öncü rolünü vurguladı.

Başlıklar :Murat KurumAsrın İnşaasıCOP31
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