İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Kimsenin yanına kar kalmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon canlı yayınında kamuoyunun yakından takip ettiği dev fon soruşturması ve son dalga tutuklamalara dair son derece net ve kararlı mesajlar verdi. Bakan Çiftçi, yürütülen adli ve idari süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü altını çizerek belirtti.
Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve son operasyonlara değinen İçişleri Bakanı Çiftçi, tutuklama kararlarına işaret ederek Fatma Betül Sayan Kaya isminin soruşturmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Bakan Çiftçi,
"Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerinden biriydi"ifadelerini kullanarak sürecin şeffaf ve kararlı bir şekilde işletildiğini belirtti.
Soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam edeceğinin ve usulsüzlüklere göz yumulmayacağının mesajını veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim."
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