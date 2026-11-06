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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası sistem iflas etti'

15:29, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 16:06, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum'da konuştu. Erdoğan, "Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi manada aşındığı, değerlerin adeta toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda sistemin iflas bayrağını çektiği görülüyor" ifadelerini kullandı. 'Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz' diyen Erdoğan, "Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Bu sene onuncusunu gerçekleştirdiğimiz TRT World Forum'un hayırlı olmasını diliyorum. 2 gün boyunca geniş bir yelpazede güncel ve kritik konuların tartışılacağı formun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye'nin marka organizasyonlarından biri haline gelen TRT World Forum'u başarı ile düzenleyen bizi bir araya getiren TRT çalışanlarına teşekkür ediyorum. Doğru ve tarafsız haber politikasıyla kaliteli yapımlarıyla TRT'nin sesi dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

'Güç rekabeti giderek sertleşiyor'

İnsanlığın ortak sorunları bu platformda alanında uzman isimler tarafından ele alınıyor. Güncel konuların dışında milyarlarca insanın hayatına ışık tutuluyor. Bu sene gerçekleşecek toplantılarda alabildiğine verimli değerlendirmeler yapılacak. Buradan verilecek mesajların dünyanın tamamı için huzura ve istikrarlı olmasını temenni ediyorum. Uluslararası sistem norm ve ilkeleri ayaklar altında. Güç rekabeti giderek sertleşiyor.

Kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi temellerinin toprak kaymasına uğradığı zamanlardan geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu yeninin ise doğamadı krizi görüyoruz. Bu krizi sona erdirmenin ortak mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Sancılı dönemden geçiyoruz. Dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz.

Gazze'de insani yardım girişleri hala engelleniyor

81 yıl öncesi dizayn edilen uluslararası sistemi yakından takip ediyoruz. Sistemin iflas bayrağı çektiğini görüyoruz. Milyonlarca insanın açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış çağrısı yapanlar azınlık kaldı.

Harabeye çevrilen Gazze'de bugün yıkık evlerde insanlar hayata tutunma mücadelesi çekiyor. İnsani yardım girişleri hala engelleniyor.

Önceki hafta aralarında milletvekilleri, akademisyenler ve siyasetlerinin de olduğu heyetin Batı Şeria'ya girilmesine izin verilmedi.

Gazze barış anlaşması uygulanmıyor

Vicdan taşıyan herkesin itiraz etmesi gereke apaçık bir zulüm vardır. Görevi barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak olan uluslararası yapılar daha önce kana bulanan yerlerde olduğu gibi Gazze'de yaşananları seyretmektedir. Sadece Ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 3 binden fazla saldırı ve ihlal kayıtlara geçti.

Gazze barış anlaşması uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan ilkeler hayata geçirilmiyor. Bu şekilde sorunlar çözülemiyor. Bu şekilde kin ve nefret iklimi büyüyor. Gazze soykırımı sırasında 270'ın üzerindeki basın mensubu katledildi.

Görevi barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak olan uluslararası yapılar daha önce Ruanda'da, Srebrenitsa'da ve kana bulanan pek çok yerde olduğu gibi Gazze'de de yaşananları tribünden seyretmektedir.

Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz

Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için sadece elimizi değil bütün bedenimizi, kalbimizi hatta yüreğimizi taşın altına koymuş durumdayız.

Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkes anlamalıdır.

Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor.

Geri adım atmayacağız

Ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerimizi cesaretle dillendirmeye, çözüm önerilerimizi açık yüreklilikle paylaşmaya, hakkı ve hakikati kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor. Türkiye'yi art niyetli bir şekilde karalamaya ve sıkıştırmaya çalışılan algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için bütün bedenimizi kalbimizi taşın altına koymuş durumdayız.

Birileri rahatsız olsa da kirli kampanyalar yapılsa da geri adım atmayacağız. Ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerimizi dillendirmeye çözüm önerilerimizi paylaşmaya hakkı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

TRT'miz bu onurlu hikayeyi dünyanın 7 kıtasına duyurarak verdiğimiz mücadeleye güç katıyor. Savaş bölgelerinde yaşanan zorlukları hakikat merkezli anlatımla kayıt altına alıyor.

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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanTRT World Forumİstanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası sistem iflas etti'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
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