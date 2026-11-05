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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyaret düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyaret düşünüyorum

12:02, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:11, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyaret düşünüyorum
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağların klasik diplomatik ilişkilerin çok ötesinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve son dönemde gündeme gelen kriz iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan
, 'Azerbaycan'la ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İlişkilerde kriz olduğuna dair yorumları nasıl buluyorsunuz?'
sorusuna şöyle yanıt verdi:
'8 Kasım’da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile zaten telefon görüşmelerimi yaptım. Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı’mı gerek Dışişleri Bakanı’mı Azerbaycan'a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor. 8’indeki Zafer Günü’ne onlar da çok önem veriyorlar.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİMİZ DİPLOMATİK TEMASLARIN ÇOK ÖTESİNDE

Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur.'


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Başlıklar :cumhurbaşkanı erdoğanrecep tayyip erdoğanerdoğan
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