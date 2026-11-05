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Türk halkı 'Libya Anlaşması' ve 'Bedir Mutabakatı' hakkında ne düşünüyor?

Türk halkı 'Libya Anlaşması' ve 'Bedir Mutabakatı' hakkında ne düşünüyor?

11:19, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:50, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türk halkı 'Libya Anlaşması' ve 'Bedir Mutabakatı' hakkında ne düşünüyor?
Kamuoyunda, Libya ve Bedir Mutabakatı’na destek, Husi saldırılarında sabotaj görüşü önde.

Areda Survey'in 2 bin 400 kişiyle yaptığı araştırma, Türk kamuoyunun dış politikadaki kritik adımlara yönelik tutumunu ortaya koydu. Libya ile deniz yetki anlaşmasının onaylanmasını olumlu karşılayanların oranı yüzde 53,5 olurken, savunma iş birliğini içeren Bedir Mutabakatı'na destek yüzde 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 52,6'sı ise Husi saldırılarını Mekke Anlaşması'nı sabotaj olarak değerlendirdi.

Areda Survey, Türkiye'nin dış politika gündeminde öne çıkan gelişmelere ilişkin kamuoyunun nabzını tuttu.

26–30 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, Libya ile deniz yetki alanları anlaşması, dört ülke arasında imzalanan Bedir Mutabakatı ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının nedenleri hakkında vatandaşların görüşleri ele alındı.

Libya ile Deniz Yetki Anlaşmasına Yüzde 53,5 Destek

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim 2026'da onaylandı. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları açısından önem taşıyan bu gelişme, araştırma kapsamında kamuoyuna soruldu.

Katılımcıların yüzde 53,5'i Libya Temsilciler Meclisinin anlaşmayı onaylamasını olumlu değerlendirirken, yüzde 10,2'si olumsuz buldu. Konuya ilişkin fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,2 olarak araştırmaya yansıdı.

Bedir Mutabakatı'na Yüzde 46,9 Destek

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında 21 Ekim 2026'da imzalanan Bedir Mutabakatı, savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı, araştırma-geliştirme ve teknik askerî eğitim alanlarında iş birliğini öngörüyor.

Araştırmada katılımcılara dört ülke arasındaki savunma iş birliğini nasıl değerlendirdikleri soruldu.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 46,9'u Bedir Mutabakatı'nı doğru bulurken, yüzde 22,3'ü yanlış bulduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 30,8'i ise bu konuda fikri olmadığını ifade etti.

Husi Saldırılarında Yüzde 52,6 Sabotaj Girişimi Olduğunu Düşünüyor

Araştırmanın bir diğer başlığında Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının nedenlerine ilişkin kamuoyu değerlendirmeleri ele alındı.

Katılımcılara "Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sizce nedeni nedir?" sorusu yöneltildi. "Mekke Anlaşması'nı sabote etme düşüncesi" yanıtı verenlerin oranı yüzde 52,6, saldırıların nedenini intikam alma duygusuna bağlayanların oranı ise yüzde 47,4 oldu.

Araştırmanın Metodolojisi

  • Araştırma, 26–30 Ekim 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasi eğilim özelliklerini temsil eden 2 bin 400 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden gerçekleştirildi.

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