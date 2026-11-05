Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Taviz vermemiz mümkün değil
, PerşembeG: Güncelleme: 12:14, 05/11/2026, Perşembe12:10, 05/11/2026
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Güney Kore ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz. Sınırlarımızın ötesindeki mağaralar kademe kademe boşaltılıyor. Tespit ve teyit çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Terörsüz Türkiye süreciile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Güney Kore ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan şunları söyledi;
Öncelikle Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz. Milletimizin arzuladığı büyük hedefe ulaşmak için dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.
"Mağaralar kademe kademe boşaltılıyor"
Bazen bu ilerlemeler konunun nezaketi nedeniyle görünür olmayabilir. Ama bizim buradaki kararlılığımız çok net. Sınırlarımızın ötesindeki mağaralar kademe kademe boşaltılıyor. Tespit ve teyit çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.
"Yeni aşamaya geçeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturduğumuz kurulumuz da devletimizin ilgili kurumları da konuya son derece hakim. Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz. Böylesi büyük meselelerin halli, hassas bir süreç yönetimini gerektiriyor. Biz de bunu yapmanın meseleyi hassasiyetle yönetmenin çabası içerisindeyiz. Ülkemizi terörsüz bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız.
Sağdan, soldan, nereden ne olursa olsun, ne gelirse gelsin bütün bu mağaraları boşaltarak terörün artık tamamen bittiğini hep birlikte inşallah göreceğiz ve yaşayacağız.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seul dönüşü kritik mesajlar: Nükleer ve savunmada tarihi güç birliği
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyaret düşünüyorum