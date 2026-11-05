Güney Kore’de teknoloji buluşması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore’nin başkenti Seul’de, teknoloji, elektronik, biyoteknoloji ve kimya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde LG Electronics’in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion’un CEO’su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO’su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO’su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle görüştü.

Temasları kapsamında Erdoğan, Samsung CEO’su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Korea Electric Power Corporation’ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve beraberlerindeki heyetleri de kabul etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da farklı heyetlerin görüşmelerinde yer aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ın davetine icabetle gerçekleştirdiği ziyarette programını tamamlayan Erdoğan, dün Güney Kore’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ı Seul Seongnam Hava Üssü’nde Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız uğurladı. Heyeti taşıyan uçak akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

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