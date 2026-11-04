Kurtulmuş ‘Barış Anneleri’ heyetiyle görüştü
17:26, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Kurtulmuş'tan barış anneleri heyetine kabul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili milletvekillerinin de eşlik ettiği Barış Anneleri heyetiyle Meclis'teki makamında bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini kabul etti.
TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyeti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etti. TBMM Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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