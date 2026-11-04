Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya dahil 3 isim ifadeye çağrıldı
17:31, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:57, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında yeni gelişme.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül "şüpheli" sıfatıyla yarın ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda, Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yarın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.
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