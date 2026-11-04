İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Altın kaplama yazılı kitap ele geçirildi

Tehdit paylaşımı yapan sanıklar hakim karşısına çıkacak: 4 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında yapılan paylaşımların sıradan küfür veya soyut bir tartışma olarak değil, yeni saldırılar yapılabileceği yönünde aleni tehdit ve korkutma mesajları olarak algılanmaya elverişli olduğu kaydedildi. İddianamede, 11'i tutuklu 13 sanığın söz konusu paylaşımlar nedeniyle 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.