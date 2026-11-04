ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olan Abdul El-Sayed: Bu gece 'inşallah'ı 'elhamdülillah'a dönüştürebiliriz

ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Michigan eyaletinin Senato koltuğu için yarışan Demokrat Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup etti. ABD basınının seçim sonuçlarına ilişkin projeksiyonlarına göre yarışı kazanan 42 yaşındaki El-Sayed, Senatoya seçilen ilk Müslüman olarak tarihe geçti. El-Sayed, görevine yeni Kongre'nin toplanacağı Ocak 2027'de başlayacak.

“İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştürebiliriz”

Seçim zaferinin ardından destekçilerine hitap eden El-Sayed, konuşmasına “Michigan, başardık” sözleriyle başladı. Michigan'ın seçilmiş senatörü olarak karşılarında bulunmaktan gurur ve onur duyduğunu belirten El-Sayed, seçim sürecinde sonucu konuşurken sık sık “İnşallah” ifadesini kullandığını söyledi. El-Sayed, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu yarışın sonucu ne zaman gündeme gelse hep ‘İnşallah’ ya da ‘Allah'ın izniyle’ derdim. Ama bugün, bu gece, artık o ‘İnşallah’ı ‘Elhamdülillah’a dönüştürebiliriz.”

“Sağ kanattaki arkadaşlar için küçük bir açıklama” diyerek sözlerini sürdüren El-Sayed, “Elhamdülillah” ifadesinin “Allah'a hamdolsun” anlamına geldiğini belirtti.

Cumhuriyetçi rakibini geride bıraktı

Eski bir kamu sağlığı yetkilisi olan El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hayat pahalılığıyla mücadele ve şirketlerin siyasetteki etkisinin azaltılması gibi vaatleri öne çıkarmıştı. Cumhuriyetçi aday Mike Rogers ise eski Kongre üyesi ve FBI görevlisi olarak yarışmıştı.