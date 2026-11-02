14:58, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:58, 02/11/2026, Pazartesi
ABD'de Müslüman kadın Cadılar Bayramı'nda şeker isteyenlere hurma verdi
ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları sırasında Müslüman bir kadının kapısına gelenlerle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Şeker isteyenlere hurma veren kadın, "Burası Müslüman bir aile. Ya hurma ya da Kur'an alırsınız" sözleriyle karşılık verdi.
Kökeni eski Kelt geleneklerine dayanan ve özellikle ABD'de yaygın olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Cadılar Bayramı geleneği kapsamında şeker toplamak için kapı kapı dolaşan kişilerin karşısına çıkan Müslüman bir kadın, alışılmışın dışında bir ikramda bulundu.
‘YA HURMA YA DA KUR'AN ALIRSINIZ’
Kapısına gelen kişilere önce
"Şeytan, şeytan, şeytan"diye seslenen kadın, ardından hurma ikram etti. Kapıdakilerin
"Şeker istiyoruz"demesi üzerine kadın,
"Burası Müslüman bir aile. Ya hurma ya da Kur'an alırsınız, hepsi bu kadar"ifadelerini kullandı.
Kadının Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kişilere şeker yerine hurma vermesi ve aralarında geçen konuşma kameraya yansıdı.
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