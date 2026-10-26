Trump’tan skandal açıklama: Somalili Müslümanları barbar gibi gösterdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan ara seçimler öncesinde düzenlediği mitingde yine Müslüman coğrafyayı ve göçmenleri hedef alan ırkçı ve nefret dolu söylemlere sarıldı. Konuşmasında doğrudan Somali doğumlu Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar'ı ve onun temsil ettiği topluluğu hedef alan Trump, bütün bir milleti "barbar" ilan eden skandal ifadeler kullandı.

"TEK YAPTIKLARI KENDİLERİNİ ÖLDÜRMEK"

Miting alanındaki destekçilerine seslenirken Somali halkını adeta vahşi ve kanunsuz bir topluluk gibi lanse eden Trump, ülkeyi aşağılayan şu cümleleri sarf etti:

"Muhtemelen dünyanın en kötü ülkesi; hükümeti yok, hiçbir şeyi yok. Tek yaptıkları insanları öldürmek. İnsanları öldürüyorlar. Gemilerin peşine düşüyorlar. Gemileri rehin alıp fidye istiyorlar. Ama bunu bile nasıl yapabildiklerine doğrusu hayret ediyorum. Ülkeleri yok. Hükümetleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Polisleri yok. Öylece ortalıkta dolaşıp birbirlerine ateş ediyorlar."

AÇIKÇA AYRIMCILIK YAPTI

Konuşmasının devamında Avrupalı göçmenler ile Müslüman coğrafyadan gelen göçmenler arasında açık bir çifte standart uygulayan Trump, Danimarka’ya övgüler yağdırarak şu ifadeleri kaydetti:

"Danimarka… İyi ülke. Güzel, iyi bir ülke. Danimarka’dan ülkemize gelmek isteyen herkes için ben varım. Ama size şunu söylemeliyim: Somali’den gelenlere karşı artık bir noktaya geldim. Gerçekten bıktım artık. Bıktım. Danimarka’yı çok daha fazla tercih ederim, bunu söylemeliyim."

Trump'ın özellikle Minnesota'da güçlü bir seçmen kitlesi bulunan Ilhan Omar'ın sert muhalefetinden rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığını tüm Somalili Müslüman topluluğuna yönelik sistemli bir nefret kampanyasına dönüştürdüğü açıkça görüldü. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda ve insan hakları örgütleri nezdinde büyük tepki topladı.