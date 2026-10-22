Kanada’da otomobille kuyumcuya dalıp mücevherleri çalıp kaçtılar

Amerikalı baba kızının kulağına ezan okudu: Manevi anlar kameraya yansıdı
Amerikalı bir babanın, Mısırlı Müslüman eşinden dünyaya gelen kızının kulağına ezan okuduğu anlar kameraya yansıdı. Telefonundan yardım alarak ezan okuyan babanın görüntüleri, manevi bir atmosfere sahne oldu. Amerikalı baba, Mısırlı Müslüman eşinden dünyaya gelen kızının kulağına ezan okuyarak İslam geleneğini yerine getirdi. Ezan okumak için telefonundan yardım alan baba, kızının kulağına ezanı okudu. İslam kültüründe yeni doğan çocukların kulağına ezan okunması geleneğini yaşatan babanın o anları kameraya yansırken ortaya manevi görüntüler çıktı.