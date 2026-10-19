Trump Zelenski'yi sildi: Müzakereleri başkası yönetmeli

Trump kendisine oy verenleri aşağıladı ama yine alkış aldı

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında kendisine oy veren seçmeni adeta aşağıladı. Seçmenini sevdiğini söyleyen Trump "Buraya çıkıp en aptalca şeyleri söyleyebilirim. Siz yine de alkışlıyorsunuz" dedi. Trump'ın bu sözleri salonda büyük bir coşku ve alkışla karşılandı.