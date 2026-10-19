Trump Zelenski'yi sildi: Müzakereleri başkası yönetmeli

San Francisco'da garip manzara: Şehirde elektrikler gidince sürücüsüz otonom araçlar da devre dışı kaldı
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde yaşanan elektrik kesintisi, otonom araç teknolojisinin kırılganlığını gözler önüne serdi. Elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının devre dışı kalması, şehir merkezinde seyir halinde bulunan otonom araçların tamamen durmasına neden oldu. Trafik ışıklarından veri alamayan sürücüsüz araçlar bulundukları noktada hareketsiz kalırken, kısa sürede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde şehir merkezinin adeta kilitlendiği, ana arterlerde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.