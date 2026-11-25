Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Houston Texans’ın savunma lideri Azeez Al-Shaair, İsrail’in Gazze’de katlettiği Filistinli çocukların sesini milyonların izlediği yeşil sahalara taşıdı. Müsabaka sırasında yüzüne taktığı göz bandına Filistinli çocukların isimlerini ve soykırıma karşı mesajlar yazan Al-Shaair, lig yönetiminin yaptırımlarına ve maç içi uyarılarına boyun eğmedi.

Karşılaşma esnasında hakemin yanına gelerek göz bandını çıkarması gerektiğini, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını bildirmesine rağmen Al-Shaair’in bu uyarıyı dikkate almayarak duruşunu bozmaması kameralara yansıdı. O anlarda yanına gelen takım arkadaşının Al-Shaair’e sarılarak "Seninle gurur duyuyorum" dediği görüldü.

BİR CANIN KARŞILIĞI 11 BİN DOLAR MI? ONA PAHA BİÇİLEMEZ

NFL yönetimi, forma ve ekipman kuralları kapsamındaki "izinsiz kişisel mesaj" maddesini gerekçe göstererek 29 yaşındaki oyuncuya 11 bin doların üzerinde para cezası kesti. Daha önce de play-off mücadelesinde "Soykırımı durdurun" ve sezon açılışında İsrail askerlerince öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab’ın adını bandına yazdığı için cezalandırılan Al-Shaair, verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Bir canın karşılığı 11 bin dolar mı? Ona paha biçilemez. Kendi sorunlarınızın içinde kaybolup dünyadaki diğer insanlara karşı merhametinizi yitiremezsiniz. Masum bir erkeğin, masum bir kadının, masum bir çocuğun hayatını kaybetmesi doğru değil."

NBA YILDIZINDAN AL-SHAAIR'A DESTEK

Al-Shaair’in bu tavrına NBA yıldızı Kyrie Irving başta olmak üzere spor dünyasından birçok ünlü isim destek verirken, Irving yıldız oyuncunun para cezasını kendisinin ödeyebileceğini duyurdu.

AZEEZ AL-SHAAİR KİMDİR?

4 Ağustos 1997 tarihinde ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde dünyaya gelen Azeez Al-Shaair, İslam’ı seçen anne ve babasının Arapçada "Şair" anlamına gelen Al-Shaair soyadını almasıyla bu isimle büyüdü. Çocukluk yılları Suudi Arabistan ve Florida arasında geçen Müslüman sporcu, gençlik döneminde ailesinin geçimine ve kardeşlerinin beslenmesine katkı sağlamak için büyük zorluklarla mücadele etti.

Üniversite eğitimini ve kolej futbolu kariyerini Florida Atlantic Üniversitesi’nde tamamlayan Al-Shaair, 2017 yılında konferansın en iyi savunma oyuncularından biri seçilmesine rağmen yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle 2019 NFL Draftı’nda hiçbir takım tarafından seçilmedi.

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Draft edilmeyen serbest oyuncu statüsüyle San Francisco 49ers kadrosuna katılarak NFL kapısını aralayan Al-Shaair, kısa sürede gösterdiği üstün performansla ligin en etkili savunma oyuncularından (linebacker) birine dönüştü.