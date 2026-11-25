Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını resmen onaylamasının ardından gözler Ankara-Trablus hattına çevrildi.
Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halife Hafter, bu gelişmenin ardından ilk resmi Ankara ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi. Hafter'i havalimanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi karşıladı.
Erdoğan kabul etti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal
Halife Hafterve beraberindeki heyeti Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ankara'daki kritik görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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