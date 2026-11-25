AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.