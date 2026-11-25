Genel Başkan
Özgür Özel kuruluş kurultayının ardından ilk kez toplanan Parti Meclisi'nde (PM) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini ve görev dağılımını belirledi.
Özel'in hazırladığı liste, Parti Meclisi'nin oy birliğiyle onayından geçti.
Böke genel sekreter
Selin Sayek Böke genel sekreter, Salih Uzun parti sözcüsü oldu.
Yeni Parti'nin Genel Sekreterlik görevine
Selin Sayek Böke getirildi. Parti Sözcülüğü görevini ise Salih Uzun üstlendi.
Yönetimdeki diğer idari görev dağılımı şöyle şekillendi:
Yurt İçi Örgütlerden Sorumlu: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu: Gül Çiftçi Binici
Yerel Yönetimlerden Sorumlu: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkilerden Sorumlu: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu: Engin Özkoç
Ekonomi yönetiminde görev dağılımı
Yeni yönetimde ekonomi politikaları farklı başlıklara ayrıldı. Hazine ve Maliye Politikalarından Serkan Özcan, Kalkınma Politikalarından Öner Günçavdı sorumlu olacak.
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları ise Deniz Yavuzyılmaz'da.
Cem Say ve Sezgin Tanrıkulu da yönetimde
Akademisyen Cem Say, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikalarından sorumlu olarak görevlendirildi.
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise İnsan Hakları ve Eşitlik Politikalarını yürütecek.
Diğer politika alanlarındaki görevlendirmeler şöyle:
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Dış Politika: Mitat Çelikpala
Millî Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenme: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
Eğitim, sağlık ve tarım politikalarının sorumluları
Partinin temel politika alanlarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.
Eğitim politikalarını Suat Özçağdaş, sağlık politikalarını Kayıhan Pala, gıda ve tarım politikalarını ise Sencer Solakoğlu yürütecek.
Sosyal Politikalardan Aylin Nazlıaka, Emek ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Gamze Taşcıer sorumlu olacak.
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