Terörsüz Türkiye sürecinde temaslar sürüyor.
DEM Partiİmralı Heyeti üyeleri
ve
Pervin Buldan, Mithat Sancar
Faik Özgür Erol, Adalet Bakanı
Akın Gürlekile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen görüşmede
Terörsüz Türkiyesürecinin hukuki altyapısı masaya yatırıldı. Cezaevlerindeki mevcut durumun da değerlendirildiği toplantıda, hasta tutukluların durumu ve infaz uygulamalarına ilişkin sorunlar ele alındı.
Görüşmenin ana gündemini, sürecin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmeler oluşturdu.
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