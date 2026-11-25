25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı.
Kararlar kapsamında Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığı görevine getirildi.
14 ilin valisi merkeze çekildi
Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık merkeze çekildi.
41 ile yeni vali
- Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şanlıurfa Valiliği;
- Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kayseri Valiliği;
- Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tekirdağ Valiliği;
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valiliği;
- Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Balıkesir Valiliği;
- Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gaziantep Valiliği;
- İzmir Valisi Süleyman Elban, Mardin Valiliği;
- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İzmir Valiliği;
- Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kars Valiliği;
- İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Tokat Valiliği;
- Batman Valisi Ekrem Canalp, Sakarya Valiliği;
- Edirne Valisi Yunus Sezer, Batman Valiliği;
- Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Edirne Valiliği;
- İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz, Bitlis Valiliği;
- Karabük Valisi Oktay Çağatay, Sivas Valiliği;
- İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan, Iğdır Valiliği;
- Muş Valisi Avni Çakır, Kütahya Valiliği;
- Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muş Valiliği;
- Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır, Kastamonu Valiliği;
- Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen, Bolu Valiliği;
- Isparta Valisi Abdullah Erin, Malatya Valiliği;
- Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Isparta Valiliği;
- Çorum Valisi Ali Çalgan, Bartın Valiliği;
- Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut, Çorum Valiliği;
- Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırklareli Valiliği;
- Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş, Yozgat Valisi;
- Kırşehir Valisi Murat Sefa Demir Yürek, Şırnak Valiliği;
- Artvin Valisi Turan Ergün, Kırşehir Valiliği;
- İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç, Artvin Valiliği;
- Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valisi;
- Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni, Bayburt Valisi;
- Kütahya Valisi Musa Işın, Kahramanmaraş Valiliği;
- Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çanakkale Valiliği;
- Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk, Zonguldak Valiliği;
- İstanbul-Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Burdur Valiliği;
- İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Amasya Valiliği;
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valiliği;
- Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Giresun Valisi;
- Malatya Valisi Seddar Yavuz, Muğla Valiliği;
- Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Ağrı Valiliği;
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar, Kilis Valiliği;
görevlerine getirildi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan atama kararları kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı; Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevlerine getirildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.