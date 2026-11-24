Bombardıman altındaki Gazze’den yürek yakan görüntü: Filistinli çocuk tek bacağıyla bisiklet sürmeye çalıştı

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü bombardıman ve katliamların en ağır faturasını çocuklar ödedi. On binlerce çocuğun katledildiği, on binlercesinin ise ailesiz veya engelli kaldığı Gazze’de, tek bacağıyla bisiklet sürmeye çalışan bir çocuğun görüntüsü yürekleri dağlarken dünyanın bu dram karşısındaki sessizliği dikkat çekiyor.