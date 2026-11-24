Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden birine 'terör saldırısı' düzenlendiğini duyurdu. Maliki, yetkili birimlerin saldırının gerçekleştiği bölgede müdahale ve inceleme çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.
Koalisyon tarafından saldırıya ilişkin henüz başka bir ayrıntı paylaşılmadı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.