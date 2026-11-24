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İsrail merkezli Makor Rishon gazetesi, Türkiye'nin dış politika stratejisini ve uluslararası arenada giderek artan nüfuzunu analiz eden kapsamlı bir habere yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomatik ilişkiler, ekonomik yatırımlar ve savunma iş birliklerine dikkat çekilen değerlendirmede, Türkiye'nin Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta dengeleri değiştiren bir aktör haline geldiği belirtildi.

AFRİKA AÇILIMI VE STRATEJİK TİCARET GÜZERGAHLARINDA ETKİNLİK

Gazete, Türkiye'nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının en kritik dönüm noktası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında gerçekleştirdiği Somali ziyaretini gösterdi. Ankara'nın kıtadaki diplomatik temsilciliklerini, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş ağını ve Afrika Birliği ile ilişkilerini istikrarlı biçimde genişlettiğine dikkat çekilen analizde şu unsurlar öne çıkarıldı:

Somali'nin jeopolitik konumu: Somali'nin Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan stratejik konumuna işaret edilerek, Türkiye'nin altyapı, enerji yatırımları ve askeri eğitim faaliyetleriyle küresel ticaret yollarında varlığını pekiştirdiği aktarıldı.

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Savunma sanayisi ve SİHA ihracatı: Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını insani yardım ve diplomasiyle desteklediği belirtilirken, Bayraktar SİHA'larının ihracatı Afrika politikasının en önemli ayaklarından biri olarak gösterildi.

SURİYE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAMLELER İSRAİL'İN GÜNDEMİNDE

Analizde, Ankara'nın Suriye sahasındaki girişimlerinin de İsrail tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaretin uzun vadeli stratejik sonuçlar doğurabileceğine işaret eden gazete, Türkiye'nin Suriye'de ulaştırma, eğitim ve altyapı alanlarında yürüttüğü çalışmalara yer verdi. Haberde ayrıca, Türk yapımı radar sistemlerinin ülkede konuşlandırıldığı yönündeki iddialara da değinildi.

"GELECEKTEKİ GÜÇ MÜCADELESİ AFRİKA'DAN ORTA DOĞU'YA UZANACAK"

Türkiye'nin Afrika'da Fransa ve ABD'nin azalan etkisiyle doğan diplomatik boşlukları başarıyla değerlendirdiğini kaydeden Makor Rishon, Ankara'nın attığı adımların İsrail'in bölgesel stratejisini doğrudan etkileyebileceğini vurguladı.

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İki ülke arasında doğrudan bir askeri çatışma beklenmediği ifade edilen değerlendirmede, gelecek dönemdeki rekabet ve güç mücadelesinin Afrika'dan Orta Doğu'nun merkezine uzanan geniş bir coğrafyada şekilleneceği öngörüsünde bulunuldu.

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