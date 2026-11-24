Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını İran Devrim Muhafızları Ordusu duyurdu.
Yazılı açıklamada, patlamanın Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan tankerlerde meydana geldiği belirtildi.
Tankerlerin ABD ordusunun hava koruması ve refakati altında bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, "ABD ordusunun hava refakati bu olayların yaşanmasını engelleyemedi" ifadeleri kullanıldı.
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