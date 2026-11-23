Küresel piyasalarda geçen hafta ağır kayıplar yaşayan altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Dip seviyelerden gelen alımlarla yaklaşık yüzde 2 değer kazanan sarı metal, önceki seansta yaşadığı kayıpları geri aldı.
Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise piyasada yön yeniden yukarı döndü. Ons altının 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte gram altında da yükseliş hız kazandı.
Altın fiyatlarında son durum
Haftaya 3 bin 565 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 3 bin 558 dolara kadar geriledikten sonra 3 bin 630 doları gördü. Ons altın, son işlemlerde 3 bin 605 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Güne 5 bin 731 liradan başlayan gram altın ise gün içerisinde 5 bin 906 liraya kadar yükseldi. En düşük 5 bin 731 lirayı gören gram altın, son işlemlerde 5 bin 864 liradan işlem görüyor.
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