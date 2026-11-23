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Küresel piyasalarda geçen hafta ağır kayıplar yaşayan altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Dip seviyelerden gelen alımlarla yaklaşık yüzde 2 değer kazanan sarı metal, önceki seansta yaşadığı kayıpları geri aldı.

Geçtiğimiz hafta yoğun satış baskısına maruz kalan altın, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini görmüştü. Haftalık bazda yüzde 8,91 gerileyen ons altın, böylece mart ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetmişti.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise piyasada yön yeniden yukarı döndü. Ons altının 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte gram altında da yükseliş hız kazandı.

Altın fiyatlarında son durum

ONS ALTIN

Haftaya 3 bin 565 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 3 bin 558 dolara kadar geriledikten sonra 3 bin 630 doları gördü. Ons altın, son işlemlerde 3 bin 605 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN

Güne 5 bin 731 liradan başlayan gram altın ise gün içerisinde 5 bin 906 liraya kadar yükseldi. En düşük 5 bin 731 lirayı gören gram altın, son işlemlerde 5 bin 864 liradan işlem görüyor.

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