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Tarımsal üretimde özellikle hasat dönemlerinde yaşanan eleman sıkıntısı, ürünlerin zamanında toplanamamasına ve üretim kayıplarına yol açabiliyor. Yerli iş gücünün tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeterince yönelmemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunun çözümünde yabancı çalışanların istihdamından daha etkin yararlanılması üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, üretimin aksamaması ve iş gücü ihtiyacının karşılanması için mevcut uygulamaların geliştirilmesine yönelik seçenekler ele alınıyor.

PİYASADAKİ ÜRÜN MİKTARINI ETKİLİYOR

Özellikle meyve ve sebze hasadı gibi dönemsel iş gücü ihtiyacının yoğunlaştığı alanlarda yabancı çalışan istihdamı öne çıkıyor. Tarım sektöründeki işçi eksikliğinin ürünlerin tarlada veya ağaçta kalmasına neden olabildiği, bunun da hem üretici gelirlerini hem de piyasaya sunulan ürün miktarını etkilediği belirtiliyor. Bu çerçevede, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücünden yararlanılmasına yönelik uygulamalar değerlendiriliyor.

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18 BİN 400 YABANCI ÇOBAN KAYIT ALTINDA

Hayvancılık sektöründe ise özellikle çoban ihtiyacının karşılanmasında yabancı çalışanlar önemli bir yer tutuyor. Ağırlıklı olarak Afganistan uyruklu işçilerin görev aldığı sektörde, kayıt altına alınan yabancı çoban sayısının 16 bin seviyesinden 18 bin 400'e ulaştığı ifade ediliyor. Bu alandaki uygulamalar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve kayıt dışı istihdamın azaltılması açısından önem taşıyor.

ÇALIŞMA İZİNLERİ GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemindeki bir diğer konu da yabancı işçi istihdamında karşılaşılan idari engellerin azaltılması. Bu doğrultuda, çalışma izinlerine ilişkin mevcut mevzuatın ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi, bakanlığın yetki alanındaki konularda yönetmelik değişikliklerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi halinde yasal düzenleme seçeneklerinin ele alınması söz konusu olabilecek. Ancak olası değişikliklerin kapsamı ve takvimine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

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