Dünya genelinde artan elektrik ihtiyacı, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesini zorunlu hâle getirirken nükleer enerji yatırımlarının finansmanı da önem kazanıyor. İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh İbrahim bin Halife El-Halife, Yeni Şafak'a yaptığı özel açıklamada, enerjiye erişim ve arz güvenliğinin ekonomik kalkınmanın temel şartları arasında bulunduğunu belirtti. Nükleer enerjinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kaynak olduğunu vurgulayan El-Halife, özellikle enerji açığı bulunan İslam ülkelerinin bu alandaki yatırımlarını artırması gerektiğine işaret etti.

1 DOLARIN 30 DOLARLIK ETKİSİ

Enerjinin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisine değinen El-Halife, dünya genelinde çok sayıda insanın hâlâ yeterli enerjiye ulaşamadığını söyledi. Elektrik yatırımlarının ekonomik büyümeye katkısına dikkat çeken El-Halife, “Enerjiye yatırılan her 1 dolar, GSYH'de 7 dolara karşılık gelir. Eğer enerjiye ihtiyaç duyulan bir yerdeyseniz bu rakam 30 dolara çıkar” dedi.

KALKINMANIN TEMELİ ENERJİ

Enerjiye erişimin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından kritik olduğunu belirten el-Halife, "Herkes için yeterli ve erişilebilir enerji olmadan herhangi bir kalkınmadan söz edilemez. Özellikle de bugün yapay zekâ, yeni teknolojiler ve benzeri alanların geliştiği bir dönemde" ifadelerini kullandı.Enerji güvenliğinin ülkeler açısından giderek daha önemli hâle geldiğini anlatan el-Halife, elektrik üretiminde farklı kaynaklarıyla kullanılmasının önemini vurguladı.

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TEK KAYNAĞA BAĞIMLILIK RİSK

Kömür, doğal gaz, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik kaynaklarının yanında nükleer enerjinin de bulunması gerektiğini belirten El-Halife, "Tek bir kaynağa bağımlı olamazsınız. Birden fazla tedarik kaynağına sahip olmanız gerekir" diye konuştu. Avrupa'da enerji alanında yaşanan sorunları örnek gösteren El-Halife, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki gelişmelerin geçmişte alınan enerji kararlarının yeniden sorgulanmasına yol açtığını söyledi. Nükleer enerji sektörünün hızla büyüdüğünü vurgulayan El-Halife, bunun en önemli nedenleri arasında uzun vadeli üretim imkânı ve enerji arzında sağladığı istikrarın bulunduğunu ifade etti.

Risk tek tarafa yüklenmemeli

İslami finansın nükleer enerji yatırımlarında üstlenebileceği rolü değerlendiren El-Halife, bu modelin finansmanı reel ekonomik varlıklarla ilişkilendirdiğini belirtti. Geleneksel finansman yöntemlerinden farklı olarak riskin taraflar arasında paylaşılmasının önemini vurgulayan El-Halife, "İslami finans farklı bir yapıya dayanıyor. Burada finansman, varlıkları reel ekonomiyle ilişkilendiriyor. Dolayısıyla işler ters gittiğinde bütün yük tek bir tarafa, yani tüketiciye yüklenmiyor. Ardından da bu yük vergi mükellefine aktarılmıyor. Riskin ayrıştırılması ve ilgili taraflar arasında dağıtılması gerekiyor" dedi.

İslam ülkelerinde enerji açığı büyüyecek

İslam ülkelerinin önemli bir bölümünde enerji açığı bulunduğunu kaydeden El-Halife, genç nüfusun iş gücüne katılmasıyla elektrik talebinin daha da artacağını söyledi. Yeni yatırımların önündeki temel sorunlardan birinin finansmana erişim olduğunu vurgulayan el-Halife, özellikle bu ülkelerde finansman maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti. Maliyetlerin yükselmesinde risk unsurunun belirleyici olduğunu anlatan El-Halife, nükleer enerji projelerinin finansmanında farklı modellerin değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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