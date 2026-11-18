Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı yatırımcılara yatırım tutarına göre 3 ve 5 yıl süreli ikamet izni
Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesini artıracak ve uzun vadeli yatırımlara öngörülebilirlik sağlayacak yeni düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, yabancı yatırımcılara yatırım tutarlarına göre 3 veya 5 yıl süreli ikamet izni verilmesinin önü açılarak Türkiye'de nitelikli yatırımların ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Düzenleme, yalnızca ikamet iznine ilişkin olup Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.
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