Konuyla ilgili açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları söyledi:





“Soğuk ve sıcak testler için gerekli izin alındı ve testlere başladık. Yani fiziksel devreye alma aşamasına artık bir adım değil, kelimenin tam anlamıyla yarım adım kaldı. Bu aşamada santral, sıcaklık ve basınç açısından tam olarak işletme parametrelerinde çalışacak. Güvenlik sistemleri ve personel de normal işletme koşullarındaki gibi çalışacak. Ancak ihtiyaç duyulan enerji dışarıdan sağlanacak. Devreye alma ile test işletme arasındaki fark da burada. Bu, son bir kontrol aşaması; santralin tüm sistemleri için adeta bir ‘son prova’. Bu sürecin sorunsuz tamamlanmasını ve söz verdiğimiz gibi bu yıl fiziksel devreye alma aşamasına geçmeyi umuyoruz.”