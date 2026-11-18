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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa Valiliği iş birliğiyle 20-29 Kasım 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde düzenleyeceği 9. Şanlıurfa Kitap Fuarı; on binlerce kitabı, yüzlerce yayınevini ve Türkiye’nin tanınmış yazarlarını kitapseverlerle buluşturacak.

Her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da zengin etkinlik programıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı alanlarda tanınan yazarları, akademisyenleri, gazetecileri ve fikir insanları imza günleri ve söyleşiler kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek.

ÜNLÜ YAZARLAR ŞANLIURFA’YA GELİYOR

Fuarın konukları arasında polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, şair ve yazar Nurullah Genç, tarihçi ve yazar Saygı Öztürk, yazar Şermin Yaşar, Serdar Tuncer, Vehbi Vakkasoğlu, Halit Ertuğrul, Miraç Çağrı Aktaş, Beyhan Budak, Caner Taslaman, Emre Dorman, Cihat Yaycı, Sertaç Abi, Işıl Işık, Maral Atmaca ve Ömer Demirbağ gibi isimler yer alıyor.

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Çok sayıda yazarın katılımıyla gerçekleşecek fuarda, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden eserler okurlarla buluşacak. İmza günleri ve söyleşilerle zenginleşecek etkinlik boyunca Şanlıurfa, 10 gün boyunca kültür ve edebiyatın buluşma noktası olacak.

20-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Şanlıurfa Kitap Fuarı, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun, kitapseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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