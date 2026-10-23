Yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
13:12, 23/10/2026, Cuma
DHA
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa’da, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu’nda meydana geldi. Bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülürken, okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Hayat
Elektronik sigara kalp krizini tetikleyebilir: Uzman isim özellikle gençleri uyardı, risk ilk dakikalarda başlıyor
Hayat
Pilav günü zehir oldu: 182 kişi hastanelik oldu
Gündem
Pilav gününde kabus: Onlarca kişi hastanelik oldu
Gündem
Öğrenciler hastanelik oldu: Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 40’a yükseldi
Gündem
Antalya’da ’merdiven altı botoks’ kabusu: Son 3 ayda 20 kişi hastaneye başvurdu
Başlıklar :şanlıurfayaprak sarmasıgıda zehirlenmesi