Pilav günü zehir oldu: 182 kişi hastanelik oldu

3 saat sonra rahatsızlandılar

Etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar, tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 182’ye ulaştığı öğrenilirken, yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla bu sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor.