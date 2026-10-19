Pilav günü zehir oldu: 182 kişi hastanelik oldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 182 kişi rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvuran vatandaşların sayısının daha da artabileceği tahmin ediliyor.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen Pilav Günü etkinliği, zehirlenme şüphesiyle gündeme geldi. Etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bin kişiden yaklaşık 182’si rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi ve bazı özel hastanelere başvurdu.
Edinilen bilgilere göre olay, 18 Ekim 2026 Pazar günü Çitli Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılara tavuklu pilav ikram edildi.
3 saat sonra rahatsızlandılar
Etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar, tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 182’ye ulaştığı öğrenilirken, yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla bu sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor.
Jandarma soruşturma başlattı
Yaşanan olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Tavuklu pilav ve tarihi geçmiş ayrandan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.