Edinilen bilgilere göre, Kurtalan’da bir okulun kantini ile ilçedeki bir işletmede yemek yedikten sonra rahatsızlananların sayısı artmaya devam ediyor. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 34’ü öğrenci olmak üzere 40’a yükseldi.