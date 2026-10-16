Öğrenciler hastanelik oldu: Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 40’a yükseldi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 34’ü öğrenci olmak üzere 40’a yükseldi. Kurtalan Devlet Hastanesinde yer kalmaması üzerine yeni hastalar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan’da bir okulun kantini ile ilçedeki bir işletmede yemek yedikten sonra rahatsızlananların sayısı artmaya devam ediyor. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 34’ü öğrenci olmak üzere 40’a yükseldi.
Vakaların artmasıyla Kurtalan Devlet Hastanesinde yoğunluk oluştu. Hastanede yer kalmaması üzerine yeni vakalar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul kantini ve işletmeden alınan numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır’a gönderileceği bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan incelemeler ve hastaların tedavisi sürüyor.