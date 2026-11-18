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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda toplam bin 356 eser ele geçirildi; bunların bin 354'ü sikke, 2'si tarihi obje.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Şüpheli müşteri ararken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarda, Ş.A. isimli şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri Kurtalan'da satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi.

Pars Analiz Sistemi ve fiziki takip sonucunda şüpheli, Kurtalan ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 354 bronz sikke, 1 bronz küp ve 1 kilise çanı ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi; olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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