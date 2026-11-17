Modern yaşam her geçen gün bir bilim kurgu sahnesine dönüşürken, dünya 2027 yılında tarihi kırılmalara sahne olmaya hazırlanıyor. Londra merkezli ünlü ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, gelenekselleşen yıl sonu kapağını bu kez 2027 yılı için okuyucularıyla paylaştı.
Derginin yayımladığı kapakta yer alan görsellerde, küresel siyasi hamlelerden yapay zeka devrimine, iklim krizinden uzay yarışına kadar pek çok detayın ustalıkla işlendiği görülüyor. The Economist Editörü Tom Standage, uzaya yerleşmek isteyen roket milyarderlerini, sürücüsüz taksileri ve zayıflama iğnelerini hatırlatarak, "Bütün bunların arasında eksik olan tek şey uzaylılar. Muhtemelen 2027'de de ortaya çıkmayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
Derginin yayımladığı 2027 kapağında yer alan ikonografik detaylar da dikkatli gözlerden kaçmadı. Kapaktaki hilal ve yıldız figürlerinin Türkiye ile Pakistan'ı, deve ve palmiye ağaçlarının ise Arap Yarımadası'nı temsil ettiği değerlendiriliyor. Bu dikkat çekici görsel birliktelik, uluslararası arenada geniş yankı uyandıran ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik şifreli bir gönderme olarak yorumlandı.
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