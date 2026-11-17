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Modern yaşam her geçen gün bir bilim kurgu sahnesine dönüşürken, dünya 2027 yılında tarihi kırılmalara sahne olmaya hazırlanıyor. Londra merkezli ünlü ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, gelenekselleşen yıl sonu kapağını bu kez 2027 yılı için okuyucularıyla paylaştı.

Derginin yayımladığı kapakta yer alan görsellerde, küresel siyasi hamlelerden yapay zeka devrimine, iklim krizinden uzay yarışına kadar pek çok detayın ustalıkla işlendiği görülüyor. The Economist Editörü Tom Standage, uzaya yerleşmek isteyen roket milyarderlerini, sürücüsüz taksileri ve zayıflama iğnelerini hatırlatarak, "Bütün bunların arasında eksik olan tek şey uzaylılar. Muhtemelen 2027'de de ortaya çıkmayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Derginin yayımladığı 2027 kapağında yer alan ikonografik detaylar da dikkatli gözlerden kaçmadı. Kapaktaki hilal ve yıldız figürlerinin Türkiye ile Pakistan'ı, deve ve palmiye ağaçlarının ise Arap Yarımadası'nı temsil ettiği değerlendiriliyor. Bu dikkat çekici görsel birliktelik, uluslararası arenada geniş yankı uyandıran ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik şifreli bir gönderme olarak yorumlandı.

İşte The Economist'in gözünden 2027 yılına damga vurması beklenen 10 kritik başlık:

• Trump sonrası dönemin ilk işaretleri ABD'de siyasi atmosfer yeniden şekillenirken, görev süresinin sonuna yaklaşan Donald Trump'ın etkisini kaybetmesi beklenmiyor. Trump'ın siyasi mirasını korumak adına peş peşe başkanlık kararnamelerine imza atması, ani isim değişiklikleri, yeni askeri hareketlilikler ve dev inşaat projeleriyle Washington siyasetini sarsmaya devam edeceği öngörülüyor.

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• İran savaşının yıkıcı etkileri sürecek İran merkezli çatışmaların kısa vadede çözüme kavuşması beklenmezken, bu belirsizlik 2027'ye taşınacak. ABD'nin yanlış hesaplamalarının uluslararası itibarını zedelediği, müttefiklerin güvenini sarsarken rakipleri cesaretlendirdiği vurgulanıyor. Savaşın enerji akışını ve gıda güvenliğini tehdit etmesi, İran'da ise yönetimin iktidar kontrolünü daha da sertleştirmesi bekleniyor.

• Sıcaklık rekorları ve iklim krizi 2027 yılının, "Süper El Nino" etkisinin de tetiklemesiyle kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği uyarısı yapılıyor. Emisyonların azaltılmaması halinde aşırı hava olayları ve kuraklıkların artacağı belirtilirken, Trump'ın enerji politikalarının istemeden de olsa yenilenebilir enerjiye devasa bir katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

• Yapay zeka dünyasında riskler büyüyor Yapay zeka şirketlerinin şeffaf olmayan karmaşık borçlanma modelleri, 2027'de piyasa çöküşü endişelerini beraberinde getirecek. Gelişen yapay zeka modellerinin daha kapsamlı siber saldırılara kapı aralaması beklenirken, tedarik zincirlerindeki siyasi riskler şirketler ve hükümetler için alarm zillerini çaldırıyor.

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• Avrupa'da sağ popülizm: Hedef Fransa Avrupa siyasetinde yükselen popülist sağın 2027'deki en büyük sınavı Fransa'da olacak. Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığı yarışını kazanma ihtimalinin yüksek olması, Fransa-Almanya ilişkilerini ve AB dinamiklerini derinden etkileyebilir. Fransa'nın kırılgan kamu maliyesi de bu siyasi dönüşümle birlikte büyük bir tartışma konusu olmaya aday.

• Tahvil piyasalarında alarm zilleri Gelişmiş ekonomilerde hükümetlerin borçlanma maliyetleri hızla artıyor. Yapay zeka yatırımları, mali disiplinden sapan kamu harcamaları ve enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyon, küresel ekonomide kamu borçlarının sürdürülebilirliğini 2027'nin en sıcak gündem maddelerinden biri haline getiriyor.

• Tayvan düğümü için kritik eşik Çin lideri Şi Cinping'in, Çin ordusuna Tayvan'ı ele geçirme hazırlıkları için verdiği öne sürülen 2027 tarihi bölgedeki tansiyonu zirvede tutuyor. ABD'nin dikkatinin dağılmış olması ve yeni nesil insansız savaş teknolojilerinin küçük güçleri orantısız şekilde güçlendirmesi, Çin'in askeri bir hamle mi yapacağı yoksa 2028 seçimlerini mi bekleyeceği sorusunu gündeme taşıyor.

• Zayıflama iğneleriyle gelen 'İntikam alışverişi' Kozmetik ve sağlık alanını aşan zayıflama ilaçları, tüketim alışkanlıklarını baştan yazıyor. Kilo veren bireylerin giyim ve spora yönelik artan harcamaları "intikam alışverişi" (revenge shopping) olarak tanımlanırken, bu furya ilaç şirketlerinin uzun ömürlülük (longevity) çalışmalarına ayırdığı bütçeleri de katlıyor.

• Uzay seyahati ucuzluyor, Yörüngeye veri merkezi geliyor SpaceX'in Starship roketinin düzenli fırlatmalara başlaması ve Çin'in yeniden kullanılabilir roket adımları, uzaya erişimi ciddi oranda ucuzlatacak. Özel uzay istasyonlarının kurulmasının yanı sıra, yörüngede veri merkezleri inşa etme fikri bilim kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmeye başlıyor.

• Hollywood Nostaljisi: Efsaneler Vizyonda Eğlence sektöründe ise dev yapımların dönüşü damga vuracak. 50'nci yıl dönümünü kutlayan "Star Wars" serisinin yeniden beyaz perdeye dönmesi beklenirken, yeni bir Avengers filmi ve James Bond serisinin son halkası sinemaseverlerin 2027 takvimini dolduracak.

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