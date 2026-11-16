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New York Fed imalat endeksi kasımda beklentilerin altına geriledi

16:56, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York şubesinin imalat endeksi kasımda 7,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin imalat sanayi endeksi kasımda 7,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yeni siparişler ve sevkiyat endeksleri de düştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin imalat sanayi endeksi, kasımda 7,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

New York Fed, kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımladı. New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anketin sonucunda hazırlanan rapora göre endeks, önceki aya kıyasla 17,7 puan azalarak 7,8'e geriledi.

Endeks beklentinin altında kaldı

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 17,6 değerini alması yönündeydi. Endeks ekimde 25,5 seviyesinde gerçekleşmişti ve New York eyaletinde imalat sanayi faaliyetlerinin ılımlı şekilde büyüdüğüne işaret ediyordu.

Yeni siparişler ve sevkiyat düştü

Yeni siparişler endeksi kasımda 20,2 puan azalarak 3'e düştü. Sevkiyat endeksi ise 4,3 puan azalışla 8,8'e indi.

Gelecekteki iş koşulları endeksi yükseldi

Gelecekteki iş koşullarına ilişkin endeks 7,9 puan artarak 28,9'a yükseldi.

İmalat sanayi endekslerinde sıfırın üzerindeki değerler sektörde faaliyetlerin genişlediğine, sıfırın altındaki değerler ise daraldığına işaret ediyor.

Başlıklar :new york fedfedimalat endeksiabd ekonomisi
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New York Fed imalat endeksi kasımda beklentilerin altına geriledi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York şubesinin imalat endeksi kasımda 7,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
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