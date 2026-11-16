ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin imalat sanayi endeksi, kasımda 7,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
New York Fed, kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımladı. New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anketin sonucunda hazırlanan rapora göre endeks, önceki aya kıyasla 17,7 puan azalarak 7,8'e geriledi.
Endeks beklentinin altında kaldı
Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 17,6 değerini alması yönündeydi. Endeks ekimde 25,5 seviyesinde gerçekleşmişti ve New York eyaletinde imalat sanayi faaliyetlerinin ılımlı şekilde büyüdüğüne işaret ediyordu.
Yeni siparişler ve sevkiyat düştü
Yeni siparişler endeksi kasımda 20,2 puan azalarak 3'e düştü. Sevkiyat endeksi ise 4,3 puan azalışla 8,8'e indi.
Gelecekteki iş koşulları endeksi yükseldi
Gelecekteki iş koşullarına ilişkin endeks 7,9 puan artarak 28,9'a yükseldi.
İmalat sanayi endekslerinde sıfırın üzerindeki değerler sektörde faaliyetlerin genişlediğine, sıfırın altındaki değerler ise daraldığına işaret ediyor.
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