Bakır piyasasında sert çöküş: 4 ayın en dip seviyesini gördü

Eylül ayında rekor seviyeleri gören bakır, sadece iki ay içinde yönünü aşağı çevirdi. Sanayi üretiminin temel taşı sayılan bu metalin fiyatı son beş ayın en düşük seviyelerine kadar indi. Fiyatlardaki bu sert erimenin arkasında ise küresel piyasalarda yaşanan sıcak gelişmeler etkili oldu. ABD dolarının güç kazanması, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarındaki belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki satış dalgası bakırı adeta dibe çekti.