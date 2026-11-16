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AB Komisyonu ve Fed'den UniCredit'in Commerzbank'ı satın almasına onay

14:28, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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AB Komisyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed), UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına onay verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed), İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına onay verdi. AB Komisyonu, incelenen piyasaların hiçbirinde rekabet açısından endişe belirlemediği için işleme koşulsuz onay verdiğini bildirdi.

İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ABD Merkez Bankası (Fed) onay verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, satın alma AB kuralları kapsamında incelendi. Komisyon, işlemin Avrupa'da rekabet açısından endişe doğurmayacağı sonucuna vardı.

Hiçbir piyasada rekabet endişesi belirlenmedi

Açıklamada, UniCredit'in Almanya'daki iştiraki aracılığıyla sunduğu bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetlerinin Commerzbank'ın faaliyetleriyle büyük ölçüde örtüştüğüne işaret edildi. İncelemenin, işlemin Almanya bankacılık piyasasına etkilerine odaklandığı kaydedildi.

İki bankanın Almanya'daki bankacılık hizmetleri piyasalarında toplam pazar paylarının genel olarak sınırlı seviyelerde bulunduğu belirtildi. Satın almanın ardından Almanya'daki bankacılık piyasalarında yeterli rekabet ortamını sağlayacak rakiplerin faaliyetlerini sürdüreceği de açıklamada yer aldı.

Dış ticaret finansmanında alternatif sağlayıcılar var

Bankaların dış ticaret finansmanında güçlü konumda olduğu aktarılan açıklamada, bu alanda özel bankalar, kamu bankaları, kooperatif bankaları ve uluslararası bankalar dahil çok sayıda alternatif hizmet sağlayıcının bulunduğu ifade edildi.

İncelemede, her iki bankanın da kredi sağladığı Almanya'nın orta ölçekli işletmelerinin finansmana erişimine özellikle odaklanıldı. Bu alanda da yeterli rekabetin devam edeceği tespit edildi. İncelenen piyasaların hiçbirinde rekabet açısından endişe belirlenmediği için işleme koşulsuz onay verildi.

Satın alma 9 Ekim'de bildirilmişti

Satın alma işlemi 9 Ekim'de AB Komisyonuna bildirilmişti. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor.

Komisyon, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Fed onayı süreçte önemli bir aşama

UniCredit de yaptığı açıklamada, Commerzbank için sunduğu hisse değişimine dayalı halka açık satın alma teklifinin tamamlanması için Fed'den onay aldığını bildirdi.

Açıklamada, onayın süreçte önemli bir aşama olduğu ve düzenleyici kurumun işleme ilişkin olumlu değerlendirmesini yansıttığı belirtilerek, "UniCredit, söz konusu onayı, Avrupa bankacılık sektöründeki konumunun bir başka yansıması olarak memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Başlıklar :unicreditcommerzbankab komisyonufed
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AB Komisyonu ve Fed'den UniCredit'in Commerzbank'ı satın almasına onay
AB Komisyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed), UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına onay verdi.
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