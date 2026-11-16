Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı.

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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bu rakamı eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verileriyle birlikte duyurdu.

Kurum, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı verilerini açıkladı.

Avro Bölgesi'nde yıllık bazda yüzde 1,5 azalış

Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Avro Bölgesi'nde eylülde aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 1,5 azaldı.

AB'de aylık artış yüzde 0,5

AB genelinde sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,5 yükseldi, yıllık bazda yüzde 0,8 geriledi.

Aylık bazda en fazla artış Danimarka'da

AB ülkeleri arasında eylülde aylık bazda en fazla artış yüzde 3,7 ile Danimarka'da gerçekleşti. Bu ülkeyi yüzde 2,9 ile Polonya, yüzde 2,7 ile Çekya ve Slovakya izledi.

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En fazla düşüş yüzde 5,5 ile İrlanda'da kaydedildi. Lüksemburg'da yüzde 3,8, Romanya'da ise yüzde 2,6 düşüş görüldü.

Yıllık bazda Hollanda başı çekti

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,8 ile Hollanda'da yaşandı. Macaristan'da yüzde 8,2, Litvanya ve Malta'da ise yüzde 7,1 artış görüldü.

Yıllık düşüşte ilk sırayı yüzde 19,1 ile İrlanda aldı. Bulgaristan'da yüzde 8,9, Romanya'da yüzde 6,3 düşüş belirlendi.

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