Norveç Gıda Güvenliği Kurumu Genel Müdürü Ingunn Midttun Godal, kuş gribi salgınlarının yaygınlaşmasının yumurta ve tavuk kıtlığına yol açabileceğini belirtti.
Üretim olumsuz etkilenebilir
Midttun Godal, kamu yayın kuruluşu NRK'ye yaptığı açıklamada dünyada kuş gribi salgınlarının giderek yaygınlaştığını değerlendirdi. Salgından etkilenen hayvanların üretimi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Midttun Godal, bunun sonucunda yumurta ve tavuk kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İthalatın artırılması tavsiye edildi
Midttun Godal, Norveç Tarım Müdürlüğünün ülkeye yumurta ve tavuk ithalatını artırmasını tavsiye etti.
Norveç'te kuş gribi salgını nedeniyle 100 bin kümes hayvanının itlaf edildiği bilgisini de paylaştı.
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