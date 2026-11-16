Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, 17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla diş eti kanaması ve çürüklerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, 17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Diş eti kanaması, geçmeyen ağız kokusu ve diş hassasiyeti çoğu zaman önemsenmeyen şikâyetler arasında yer alıyor. Bu belirtiler, tedavi edilmediğinde diş kaybına kadar ilerleyebilen ağız ve diş sağlığı sorunlarının habercisi olabiliyor.

Özdere, ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Ağız ve diş sağlığı, tüm vücut sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Ağız içindeki bazı sorunlar başka hastalıkların belirtilerini yansıtabildiği gibi mevcut hastalıkların kontrolünü de zorlaştırabilir. Bu nedenle şikâyetlerin başlamasını beklemeden düzenli diş hekimi kontrollerinin yapılması önemlidir" dedi.

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Diş eti kanaması normal kabul edilmemeli

Ağız ve diş sağlığı denildiğinde ilk akla gelen sorunların diş çürükleri ve diş eti hastalıkları olduğunu söyleyen Özdere, bu rahatsızlıkların erken dönemde değerlendirilmemesi halinde daha ciddi sorunlara dönüşebildiği uyarısında bulundu.

Dr. Özdere, "Diş çürükleri, diş minesinin zarar görmesiyle başlayan ve zamanla dişin daha derin katmanlarına ilerleyerek ağrıya ve apselere yol açabilen yaygın bir sorundur. Diş eti hastalıkları ise kanama, şişlik ve hassasiyetle kendini gösterebilir. Özellikle diş eti iltihabının ilerlemesiyle ortaya çıkan periodontitis, dişleri destekleyen dokuların ve çene kemiğinin zarar görmesine neden olabilir. Tedavi edilmediğinde dişlerde sallanma ve diş kayıpları gelişebilir" diye konuştu.

Diyabet ve diş eti hastalıkları birbirini etkileyebiliyor

Ağız sağlığı ile genel sağlık arasında önemli bir ilişki bulunduğuna, özellikle diyabet hastalarında diş eti sağlığının yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Özdere, şunları söyledi: "Ağız içi bulgular, vücudumuzdaki diğer sistemik hastalıkların erken dönemde fark edilmesinde önemli ipuçları sağlayabilir. Bunun en belirgin örneklerinden biri diyabet ile diş eti hastalıkları arasındaki ilişkidir. Kontrol altına alınamayan diyabet, diş eti hastalıklarını şiddetlendirebilir. Kronik diş eti iltihabı da kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Dolayısıyla diyabet hastalarında ağız ve diş sağlığının korunması, genel hastalık yönetiminin de önemli bir parçasıdır"

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Ağız içindeki enfeksiyonların bazı hasta gruplarında daha ciddi sonuçlar doğurabildiğini belirten Özdere, "Ağız ve diş sağlığı yalnızca ağız bölgesiyle sınırlı değerlendirilmemelidir. Özellikle bazı kalp hastalıkları açısından risk taşıyan kişilerde ağız kaynaklı bakterilerin kana karışması önem taşır. Ağız hijyeninin yetersiz olması, özellikle hassas hasta gruplarında bazı solunum yolu enfeksiyonlarıyla da ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.

Geçmeyen ağız kokusu ve diş hassasiyeti ihmal edilmemeli

Diş sağlığı sorunlarının genellikle ‘Nasıl olsa geçer’ düşüncesiyle ertelendiğini ifade eden Özdere, "Oysa diş etlerinde fırçalama sırasında veya kendiliğinden oluşan kanama ve şişlik, sıcak, soğuk ya da tatlı gıdalara karşı sürekli hassasiyet ve ağrı, geçmeyen ağız kokusu, dişlerde sallanma veya yer değiştirme gibi belirtiler varsa diş hekimine başvurulmalıdır" dedi.

Diş fırçalamak tek başına yeterli olmayabilir

Günlük bakım alışkanlıklarının ağız ve diş sağlığını korumada önemli olduğunu söyleyen Özdere, şöyle devam etti: "Dişler günde en az iki kez, iki dakika boyunca uygun diş macunu ve doğru fırçalama teknikleriyle fırçalanmalıdır. Ancak diş fırçası, dişlerin arasındaki bütün bölgelere ulaşamaz. Bu nedenle diş ipi veya uygun arayüz fırçasıyla diş aralarının da düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Şekerli ve yapışkan gıdaların tüketiminin sınırlandırılması ve dengeli beslenme de ağız sağlığını korumaya yardımcı olur"

Şikâyet olmasa da kontrole gidilmeli

Herhangi bir şikâyet bulunmasa bile düzenli diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerektiğini belirten Özdere, "Kontrol sıklığı kişinin ağız ve diş sağlığı durumuna, mevcut hastalıklarına ve risk faktörlerine göre belirlenebilir. Bazı kişiler için altı ayda bir kontrol uygun olabilirken, bazı kişilerde farklı aralıklar gerekebilir. Önemli olan sorunların ilerlemesini beklemeden değerlendirilmesidir" diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın koruyucu sağlık alışkanlıklarını hatırlatmak açısından önemli olduğunu kaydeden Özdere, "Ağız, vücut sağlığının kapısıdır. Unutmayın ki sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gülüşle başlar. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle herkesi düzenli kontrollerini yaptırmaya ve düzenli ağız bakımı yapmaya davet ediyoruz. Erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamaları, hem dişlerimizi hem de genel sağlığımızı korumanın en güvenli yoludur" ifadelerini kullandı.