Tokalaşmaktan kaçınmak, kalem tutarken zorlanmak veya günlük işlerde sürekli ellerini kurulama ihtiyacı hissetmek. Aşırı el terlemesi, birçok kişinin sosyal ve mesleki yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Güler Ülker, tıpta "palmar hiperhidroz" olarak tanımlanan aşırı el terlemesinin kişisel hijyenle ilgili olmadığını belirterek, uygun hastalarda kapalı cerrahi yöntemle uzun süreli sonuçlar elde edilebildiğine dikkat çekti.

Çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan ve yetişkinlikte de devam edebilen aşırı el terlemesi, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle sosyal ortamlarda tokalaşmaktan çekinme, iş hayatında belge ve elektronik cihazları kullanırken zorlanma gibi sorunlara yol açabilen bu durum, zamanla kişinin günlük alışkanlıklarını değiştirmesine neden olabiliyor. Aşırı el terlemesinin yalnızca fiziksel bir şikâyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Güler Ülker, tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

"El terlemesi kişisel hijyenle ilgili bir sorun değil"

Aşırı el terlemesinin ter bezlerinin çalışmasını kontrol eden sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesiyle ilişkili olduğunu belirten Op. Dr. Melike Güler Ülker, "El terlemesi, kişinin bulunduğu ortamın sıcaklığından veya fiziksel aktivitesinden bağımsız olarak ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalar tokalaşmaktan kaçınıyor, bazıları ise yazı yazmakta veya günlük işlerini yapmakta zorlanıyor. Bu durum yalnızca fiziksel bir rahatsızlık değil, sosyal ilişkileri, iş yaşamını ve özgüveni de etkileyebilen tıbbi bir sorun. Aşırı el terlemesinin kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanmadığının bilinmesi önemli" dedi.

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"Tedavide farklı yöntemlerden yararlanılabiliyor"

El terlemesinin tedavisinde hastanın şikâyetlerinin şiddetine ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisine göre farklı yöntemlerin değerlendirildiğini ifade eden Op. Dr. Ülker, "Terlemeyi azaltmaya yönelik topikal ürünler, iyontoforez ve botulinum toksin uygulamaları cerrahi dışı tedavi seçenekleri arasında bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebiliyor ve tedavilerin belirli aralıklarla tekrarlanması gerekebiliyor. Cerrahi dışı yöntemlerden yeterli fayda sağlayamayan, şiddetli el terlemesi yaşayan ve ameliyat için uygun olduğu belirlenen hastalarda ise endoskopik torakal sempatektomi önemli bir tedavi alternatifi oluşturuyor" diye konuştu.

"Kapalı cerrahiyle terlemeyi kontrol eden sinirlere müdahale ediliyor"

Endoskopik torakal sempatektominin, aşırı el terlemesinden sorumlu sempatik sinir iletiminin kesilmesi veya bloke edilmesi esasına dayandığını açıklayan Op. Dr. Ülker, operasyonun video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Op. Dr. Ülker, "Ameliyat genel anestezi altında, göğüs duvarında açılan küçük kesilerden kamera ve cerrahi aletler yardımıyla gerçekleştiriliyor. Terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zincirinin ilgili seviyesine ulaşılarak gerekli müdahale yapılıyor. Büyük cerrahi kesilere ihtiyaç duyulmaması, uygun hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha konforlu geçmesine ve hastanede kalış süresinin kısalmasına katkı sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

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"Ameliyatın etkisi çoğu hastada hemen görülebiliyor"

Cerrahi tedavinin en dikkat çekici özelliklerinden birinin, el terlemesindeki azalmanın ameliyatın hemen ardından fark edilebilmesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ülker, "Sempatektomi sonrasında birçok hastada ellerdeki aşırı terleme belirgin ölçüde azalıyor veya tamamen ortadan kalkabiliyor. Tedavinin uzun süreli sonuçlar sağlayabilmesi, özellikle diğer yöntemlerden yeterli fayda göremeyen hastalar için önemli bir avantaj. Bununla birlikte ameliyat sonrasında vücudun sırt, göğüs veya karın gibi farklı bölgelerinde terleme artışı görülebiliyor. Kompansatuvar terleme olarak adlandırılan bu durumun ve cerrahinin diğer olası risklerinin ameliyat öncesinde hastayla ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Doğru hasta seçimi tedavi başarısında önemli"

Her el terlemesi yaşayan kişinin cerrahi tedaviye ihtiyaç duymadığını belirten Op. Dr. Ülker, "Tedavi planlanırken terlemenin şiddeti, günlük yaşam üzerindeki etkisi, daha önce uygulanan tedaviler ve hastanın genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmeli. Önemli olan her hastaya aynı yöntemi uygulamak değil, kişinin ihtiyaçlarına uygun tedavi seçeneğini belirlemek. Aşırı el terlemesi nedeniyle sosyal yaşamı ve günlük aktiviteleri olumsuz etkilenen kişilerin uzman değerlendirmesine başvurması, yaşam kalitelerini artırabilecek doğru tedaviye ulaşmaları açısından önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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