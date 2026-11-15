Tiroide ameliyatsız çözüm

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Tiroid nodüllerinin tamamı tedavi gerektirmese de yutma güçlüğü, nefes darlığı ve boğazda baskı hissine yol açan nodüller yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, mikrodalga ve radyofrekans gibi yöntemlerle uygun hastalarda nodüllerin ameliyatsız küçültülürken sağlıklı tiroid dokusunun korunabildiğini belirtti. Sönmez, “Özellikle yutma güçlüğü, öksürük veya nefes darlığı gibi şikayetlere neden olan, çevre dokulara baskı yapan nodülleri tedavi ediyoruz. Bazen de dışarıdan belirgin şekilde görülen nodülleri küçültüyoruz. Ultrason incelemesinde nodülün yapısını, yerleşimini ve oluşturduğu baskıyı değerlendiriyoruz. Hastanın şikâyetleri ve biyopsi sonuçları da bizim için oldukça önemli. Önceliğimiz, iyi huylu olduğu doğrulanmış ve hastada şikayet oluşturan nodüller” dedi.

TİROİD DOKUSU KORUNUYOR

Geçmişte ameliyat edilen birçok nodülün artık ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğini söyleyen Sönmez, “İçi sıvı dolu, yani kistik nodüllerde alkol ablasyonu oldukça etkili bir yöntem. Şikayet oluşturan büyük nodülleri de çoğu zaman ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Ayrıca toksik adenom dediğimiz, aşırı hormon salgılanmasına neden olan bazı nodüllerde de ablasyon yöntemlerinden yararlanabiliyoruz” diye konuştu. Ameliyatsız tedavinin en önemli avantajlarından birinin sağlıklı tiroid dokusunun korunması olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları söyledi: “İşlem sırasında ince bir iğneyle nodülün içine ulaşıyoruz. İğnenin ucunda oluşan ısıyı nodülün içinde kontrollü şekilde uyguluyoruz. Böylece çevresindeki sağlıklı tiroid dokusunu korumayı amaçlıyoruz. Tiroid bezinin tamamının çıkarıldığı ameliyatlardan sonra hastalar ömür boyu hormon ilacı kullanmak zorunda kalıyor. Bizim yöntemimizde ise tiroid bezi çalışmaya devam edebiliyor ve hastanın hormon ilacı kullanma ihtiyacı azalıyor.”

BÜYÜK NODÜLLERDE İKİNCİ SEANS GEREKEBİLİYOR

Büyük nodüllerde ikinci bir seans gerekebildiğini belirten Sönmez, “İşlemden sonra nodül tamamen kaybolmuyor ancak hacminde yüzde 70-80 oranında küçülme bekliyoruz. Hastaları takip ederek altıncı aydaki küçülme oranına bakıyoruz. Bu küçülmeyle birlikte belirgin düzelmeler görülebiliyor” dedi. Nodüllerin yeniden büyüme oranının literatürde yüzde 5 ile 24 arasında değiştiğini, kendi hastalarındaki gözlemlerinde ise bu oranın yüzde 10'un altında olduğunu aktaran Sönmez, “Hastalar aynı gün evine dönebiliyor. Boyunda kesi veya dikiş izi oluşmuyor. İşlem genellikle lokal anesteziyle yapıldığı için genel anestezinin risklerinden de kaçınılıyor” ifadelerini kullandı.

KANSERLİ NODÜLLERDE YENİ SEÇENEKLER

Ablasyon yöntemlerinin bazı kanserli nodüllerde de kullanılabildiğine dikkat çeken Sönmez, “Tiroid kanserleri arasında en sık karşılaştığımız tür papiller kanserdir. Bu hastaların bir bölümünde mikrodalga, radyofrekans veya kriyoablasyon yöntemleriyle tedavi uygulayabiliyoruz.

Ancak her kanserli nodül uygun değil. Nodülün yapısını ve yayılımını değerlendiriyoruz” bilgisini verdi.

Prof. Dr. Güner Sönmez

‘Nodül var ama şikayet yok sanıyorlar’

  • Nodüllerin yol açtığı şikayetlerin zamanla fark edilmez hale gelebildiğini anlatan Prof. Dr. Sönmez, “Örneğin 4 santimetrelik nodülü olan bir hasta ilk geldiğinde hiçbir şikayeti olmadığını söyleyebiliyor. Ancak nodüller yavaş yavaş büyüdüğü için kişi zaman içerisinde oluşan baskıya ve rahatsızlıklara alışıyor, bunları normal zannediyor. Biz nodül küçülmeye başladıktan sonra, üç ay sonraki kontrolünde hasta ‘Aslında benim şikayetim varmış. Nefesim çok rahatladı, geceleri horlamıyorum, boğazımdaki takılma hissi geçti’ diyebiliyor. Yani hastalar bazen tedaviden sonra yaşadıkları sorunların farkına varıyor” dedi.

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Başlıklar :sağlıktiroidnodül
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Tiroide ameliyatsız çözüm
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Prof. Dr. Güner Sönmez
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