Mantarı pişirmek zehri yok etmez

Memorial Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Emre Yıldırım, zehirli mantarların renk, koku, tat veya geleneksel yöntemlerle güvenilir biçimde ayırt edilemeyeceğini vurgulayarak pişirme işleminin de zehri ortadan kaldırmadığına dikkat çekti. Yıldırım, “Doğada kendiliğinden yetişen zehirli mantarların yenilebilir türlerle dış görünüş bakımından büyük benzerlik göstermesi, zehirlenmelerin temel nedenlerinden biridir. Üstelik pişirme, haşlama, kurutma, sirkeye basma veya dondurma gibi işlemler mantarın yapısındaki ısıya dayanıklı toksinleri etkisiz hale getirmez. Yani mantarı içerdiği zehirli bileşiklerden arındırmaz.

Bu nedenle en güvenli yaklaşım, doğadan mantar toplama alışkanlığından kaçınmak ve güvenilir, denetime tabi, üreticisi belli, ambalajlı ve etiketli kültür mantarlarını tercih etmektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. A. Emre Yıldırım

HALK EFSANELERİNE İNANMAYIN

Mantarların zehirli olup olmadığını anlamak için halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerin bilimsel geçerliliği bulunmadığını belirten Yıldırım, “Gümüş kaşıkla pişirildiğinde kararıyorsa zehirlidir, salyangozların yediği mantar zehirsizdir, yoğurtla pişirilirse zehri gider gibi inanışlar tamamen yanlıştır. Ayrıca ‘Yıllardır aynı yerden topluyoruz, atalarımız böyle yedi’ ya da ‘Bizim köyde herkes bu mantarı bilir, kimse zehirlenmedi’ şeklindeki düşünceler de güvenilir değildir. Zehirli mantarlar renklerine, kokularına, tatlarına veya geleneksel yöntemlere bakılarak güvenli biçimde ayırt edilemez” dedi.

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'GEÇER' DEMEYİN ACİLE GİDİN

Mantar zehirlenmelerinde belirtilerin hafiflemesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirten Yıldırım, toksinlerin karaciğer ve böbreklerde ciddi hasara, hatta organ yetmezliğine yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, şüpheli durumlarda 'Geçer' düşüncesiyle beklemeden vakit kaybetmeden tam teşekküllü acil servise başvurulması gerektiğini vurguladı.

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